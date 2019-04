Exército é acusado de fuzilar carro de família no RJ

Saiba Mais Brasil Maquinista morre após acidente em estação no Rio de Janeiro

Evaldo dos Santos Rosa, 51 anos, que seguia para um chá de bebê com a família morreu e duas pessoas ficaram feridas em uma ação do Exército na região da Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde de domingo (7). Pelo menos 80 disparos de fuzil atingiram o veículo.

Segundo o site TNH1, os militares dispararam mais de 80 vezes contra o carro em que estava Evaldo e mais quatro pessoas. O sogro da vítima também foi baleado e precisou ser hospitalizado. A esposa, o filho de sete anos, e uma mulher não se feriram. Um pedestre que passava no local ficou ferido ao tentar ajudar.

Segundo o delegado, Leonardo Salgado, da Delegacia de Homicídios da capital, a Polícia Civil realizou a perícia no local, pois, moradores que testemunharam o crime ficaram revoltados com os militares.

Os envolvidos no crime foram ouvidos em uma delegacia militar. O caso será investigado.

