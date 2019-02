O maquinista de trem Rodrigo Assunção que ficou mais de sete horas preso entre as ferragens de duas composições que colidiram na manhã desta quarta-feira (27) na Estação São Cristóvão no Rio de Janeiro não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante os trabalhos de resgate, Rodrigo foi colocado em uma maca e precisou usar uma máscara de oxigênio. Os militares do Corpo de Bombeiros se dividiram em duas equipes, uma estava dentro do trem e realizou o afastamento das ferragens usando o desencarceradores hidráulico. Já a outra equipe ficou do lado de fora para fazer cortes nas ferragens com maçarico.

Após o acidente que ocorreu por volta das 6h55 (RJ), somente às 14h Rodrigo foi retirado das ferragens desacordado pelo Corpo de Bombeiros e logo em seguida foi submetido à massagem cardíaca para reanima, mas ele não resistiu e morreu.

Investigação

A concessionária responsável pelos trens a Supervia, afirmou que vai abrir uma sindicância para analisar as causas do acidente e a sindicância terá prazo de 30 dias. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) informou que abriu um boletim de ocorrência para investigar o acidente.

Oito pessoas ficaram feridas e levadas a hospitais da região.

