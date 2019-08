Fã de Grey's Anatomy se passa por médico em Santa Casa e é preso

Rauster Campitelli, com informações do R7

Um fã da série médica de televisão "Grey's Anatomy" se passou por médico e foi preso esta semana no Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que fica no bairro Consolação, no centro da capital paulista. O caso foi registrado por volta das 22h30 de quinta-feira (30).

Em depoimento a polícia, o falso médico Fabio Farias da Silva, de 24 anos, contou que é viciado nas séries televisivas que se passam em ambiente médico e dentro do hospital se identificava como médico especialista em boca e maxilar, especialidade conhecida como bucomaxilofacial.

Não foi a primeira vez que Fabio percorreu os corredores da Santa Casa trajando um jaleco e com um estetoscópio. Testemunhas dizem que entre os dias 7 e 8 de agosto esse mesmo rapaz esteve no local e chegou a atender e dar alta para dois pacientes.

A testemunha Evelyn Rufino da Silva informou que no último dia 7 de agosto avistou Fabio nas dependências do Pronto Socorro Central da Santa Casa e lhe perguntou sobre seus pacientes. Ela estranhou seu comportamento e pediu para ele procurar a residente plantonista, de prenome Kricis.

Após falar com ela, Fábio se dirigiu ao setor de internação, quando Evelyn o avistou novamente. Ela percebeu que ele não portava o crachá de uso obrigatório. Questionado, o falso médico respondeu, nervoso, que o objeto estava guardado em seu armário. Ele disse que iria para sua sala de atendimento e acabou fugindo do local. Evelyn então acionou os seguranças.

A segunda testemunha comunicou que no dia 6 de agosto deste ano estava de plantão no setor de Cirurgia Geral, quando Fabio lhe perguntou onde estariam os pacientes que recebem atendimento de especialista bucomaxilofacial. Ele afirmou que o falso médico chegou a atender e deu alta para dois pacientes, mas não soube precisar quantas pessoas foram atendidas por ele anteriormente.

Interrogado, Fabio alegou que realmente estava na Santa Casa, afirmando que admira a profissão de médico e que esse era seu sonho. Ele negou que chegou a atender pacientes, dizendo saber que não é habilitado para isso, mas confessou andar pelas dependências do hospital com jaleco e estetoscópio, como vê na série de televisão "Grey's Anatomy".

Fabio confessou que esteve outras vezes no hospital, mas reforçou que só observava, que não chegou a tocar em pacientes, pois não tem conhecimento da Medicina. O falso médico faz uso de medicamento tipo Ritalina e já ficou internado com cefaleia refrataria. Seu estetoscópio e o jaleco foram apreendidos.

Em nota, a assessoria de imprensa do Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo alegou que a instituição tem reforçado as medidas de controle de acesso e segurança nas portarias, bem como as equipes médicas e assistenciais tem sido periodicamente orientadas para identificarem a presença de pessoas sem identificação nas dependências do hospital.

O caso foi registrado como exercício ilegal de profissão ou atividade no 2° DP - Bom Retiro.

