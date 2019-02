Familias de Brumadinho recebem doações

A prefeitura de Brumadinho distribuiu hoje (1º) as doações recebidas após a tragédia do rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, ocorrida há uma semana, que deixou 115 mortos, segundo os dados mais recentes. O material foi organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e voluntários na Praça de Esportes da cidade.

Até o momento, o município recebeu 27 toneladas de alimentos e leite; 159 mil litros de água; 2 toneladas de roupas; 11 toneladas de material de limpeza e 870 quilos de alimentação animal. Foram montadas com isso 783 cestas básicas, 218 kits de limpeza e 542 de higiene, que estão sendo entregues sem trâmites burocráticos, diretamente às famílias necessitadas.

A prefeitura informou que suspendeu temporariamente a arrecadação de doações, para que seja possível contabilizar o material já recebido e mapear as regiões a serem atendidas. Será divulgado um boletim diário atualizando os itens arrecadados.

De acordo com a prefeitura, as doações que já chegaram do entorno de Brumadinho, de várias partes do país e também do exterior suprem uma demanda de três meses de emergência.

