Menu
Menu Busca quinta, 26 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Brasil

Filme inédito da Galinha Pintadinha chegas as telonas em 2026

Grávida de seu primeiro filho, a protagonista se vê diante de um erro que separa mães e filhotes logo após o nascimento

26 fevereiro 2026 - 11h38Sarah Chaves

Um dos personagens mais populares do entretenimento infantil brasileiro vai ganhar sua primeira adaptação para o cinema. A Galinha Pintadinha estreia nas telonas em 2026, em um longa-metragem produzido para celebrar os 20 anos da marca.

O filme trará uma história inédita ambientada em uma vila onde os personagens vivem em harmonia. A rotina tranquila, porém, é abalada por um acontecimento inesperado: uma troca de pintinhos na maternidade altera o destino das famílias.

Grávida de seu primeiro filhote com o Galo Carijó, a Galinha Pintadinha enfrenta a situação após a separação dos recém-nascidos. O Pintinho Amarelinho acaba levado para um lugar distante e envolto em mistério, enquanto outro filhote passa a integrar a comunidade.

Disposta a resolver o erro, a protagonista inicia uma jornada para reencontrar o filho. A trama promete abordar temas como vínculos familiares, coragem e superação, à medida que ela atravessa cenários desconhecidos e enfrenta desafios que a tiram de sua zona de conforto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Palácio do Planalto
Brasil
Proteção de dados ganha reforço com nova lei federal
Sessão da CPMI do INSS no Congresso Nacional
Brasil
CPMI do INSS aprova quebra de sigilo de Lulinha
Daniel Vorcaro
Brasil
Defesa confirma nova data para depoimento de Vorcaro no Senado
Mamonas Assassinas: jaqueta sobre caixão de Dinho é encontrada intacta
Brasil
Mamonas Assassinas: jaqueta sobre caixão de Dinho é encontrada intacta
O foco é a redução da mortalidade de animais domésticos
Brasil
Senado aprova política de proteção a animais resgatados em desastres
Deputado Marcos Pereira
Brasil
Acordo Mercosul-UE deve ser votado em Plenário nesta quarta (25), avisa relator
Ministro do Alexandre de Moraes
Brasil
Servidor do Serpro é alvo de operação por vazamento de dados do STF
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Pantanal sofreu com as queimadas criminosas
Meio Ambiente
País tem menor área queimada para janeiro dos dois últimos anos
Cidade mineira foi bastante afetada pelas chuvas
Brasil
Com 22 mortes, Governo federal reconhece estado de calamidade em Juiz de Fora

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Breno Bidon (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro)
Esportes
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje; saiba onde assistir