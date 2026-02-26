Filme inédito da Galinha Pintadinha chegas as telonas em 2026

Um dos personagens mais populares do entretenimento infantil brasileiro vai ganhar sua primeira adaptação para o cinema. A Galinha Pintadinha estreia nas telonas em 2026, em um longa-metragem produzido para celebrar os 20 anos da marca.

O filme trará uma história inédita ambientada em uma vila onde os personagens vivem em harmonia. A rotina tranquila, porém, é abalada por um acontecimento inesperado: uma troca de pintinhos na maternidade altera o destino das famílias.

Grávida de seu primeiro filhote com o Galo Carijó, a Galinha Pintadinha enfrenta a situação após a separação dos recém-nascidos. O Pintinho Amarelinho acaba levado para um lugar distante e envolto em mistério, enquanto outro filhote passa a integrar a comunidade.

Disposta a resolver o erro, a protagonista inicia uma jornada para reencontrar o filho. A trama promete abordar temas como vínculos familiares, coragem e superação, à medida que ela atravessa cenários desconhecidos e enfrenta desafios que a tiram de sua zona de conforto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também