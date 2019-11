Fragmentos de óleo chegam ao Sudeste

A Marinha Brasileira afirmou, nessa sexta-feira (8), que na praia de Guriri, no município de São Mateus (ES), foram encontradas e recolhidas pequenos fragmentos de óleo.

Após o recolhimento, foram levadas amostras do óleo para o Instituto do Mar Almirante Paulo Moreira, que confirmou ser o mesmo da região do vazamento do Nordeste.

Essa é a primeira vez que o óleo foi encontrado na região sudeste do país.

Um destacamento militar com 75 fuzileiros navais está na região norte do estado de Espírito Santo, nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra, fazendo monitorias desde terça-feira (5).

A Marinha confirmou que aproximadamente 600 fuzileiros navais, mergulhadores e unidades de apoio vão para a região nordeste do Brasil em ações de limpeza em praias, mangues, estuários e arrecifes.

Algumas praias do Nordeste ainda estão com a operação de limpeza em andamento: Japaratinga, Barra de São Miguel, Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto e Piaçabuçu, em Alagoas, Praia do Viral e Coroa do Meio, em Sergipe.

Os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia estão com as praias limpas.

