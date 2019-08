Frota é expulso do PSL e pode ir para o DEM

O deputado federal por São Paulo, Alexandre Frota, foi expulso do Partido Social Liberal (PSL) nesta terça-feira (13) e teria recebido convite do presidente nacional do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto.

Frota foi expulso do PSL depois de, supostamente, ter praticado injúria e calúnia contra membros do partido, por ter difamado o presidente Jair Bolsonaro. A expulsão ocorreu nesta manhã depois de representação da ex-colega de bancada, deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).

Fora do PSL e com o convite do DEM, o parlamentar também teria recebido convite para se filiar ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

