Governo divulga calendário do Bolsa Família para 2026

Os pagamentos começam em 19 de janeiro e seguem até 23 de dezembro, conforme final do NIS

23 dezembro 2025 - 13h41

O calendário de pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família foi divulgado nesta terça-feira (23) para o ano seguinte, com repasses previstos ao longo de 2026 conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Em janeiro, os pagamentos ocorrerão entre os dias 19 e 30, seguindo o modelo escalonado adotado pelo programa.

Ao longo de 2026, o cronograma terá início em 19 de janeiro, e a última parcela está prevista para 23 de dezembro, mantendo o padrão dos últimos anos, com liberação do benefício antes do Natal. As datas foram definidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pela gestão do programa, em parceria com a Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos.

Os valores são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Beneficiários com NIS final 1 recebem no primeiro dia do calendário mensal, enquanto os de final 0 recebem no último dia previsto.

Têm direito ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal por pessoa de até R$ 218. Para manter o pagamento, é obrigatório manter os dados atualizados, especialmente informações sobre renda e composição familiar. A atualização deve ser feita pelo responsável familiar em unidades da rede de assistência social, como os CRAS, ou em postos do CadÚnico.

Entre as exigências estão o acompanhamento pré-natal para gestantes, o cumprimento do calendário de vacinação, o monitoramento nutricional de crianças menores de sete anos e a frequência escolar mínima, que varia de acordo com a faixa etária. No momento da matrícula escolar ou da vacinação, a família deve informar que é beneficiária do programa.

O valor mínimo pago é de R$ 600 por família, com adicionais conforme a composição familiar. Crianças de zero a seis anos geram um adicional de R$ 150, enquanto gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de até 18 anos recebem R$ 50 cada. Caso o valor por integrante não alcance o piso, o governo complementa a quantia para garantir o mínimo mensal.

O pagamento pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, além de saques em caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências bancárias.

