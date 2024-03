Grupo do "golpe dos nudes" Ã© alvo de operaÃ§Ã£o policial no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou hoje (25/03) uma operação contra um grupo criminoso responsável por aplicar o "golpe dos nudes". Segundo as autoridades, os suspeitos extorquiram mais de R$ 200 mil das vítimas, resultando até mesmo em um óbito.

Batizada de "Operação Fallacia", a ação policial cumpre um total de 24 medidas cautelares em todo o estado. Um dos investigados teria conexões com uma facção criminosa do Vale dos Sinos e teria recebido a maior parte dos valores obtidos de forma ilegal.

Foram efetuados bloqueios de valores em contas bancárias de todos os suspeitos. Além disso, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos suspeitos de conter evidências que comprovem a participação dos indivíduos em atividades criminosas, bem como bens e quantias de origem ilícita.

