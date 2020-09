Homem agride mulher por ter adesivo "S.O.S Pantanal" no carro

Brenda Assis, com informações Últimas Notícias do Brasil

Uma mulher de 24 anos com adesivo “S.O.S Pantanal” é agredida com tapas e xingamentos por desconhecido em Cuiabá após sair do trabalho, nesta quarta-feira (23).

Ela relata ao site Últimas Notícias do Brasil, que ao sair do trabalho, já para entrar no carro, um homem a abordou já deferindo palavrões e tapas no rosto da mulher. Em seguida, a vitima entrou no carro e seguiu para o cruzamento, mas o agressor a seguiu e ao parar do lado do carro – passou o papel na própria "bunda" e depois na face da vitima, seguido de um tapa no rosto.

Mesmo em choque, ela conseguiu gravar o homem de costas, mas pede à policia que a ajude na identificação do suspeito.

O adesivo serve para angariar fundos e ajudar o Pantanal, que nesse momento está passando pela pior queimada de sua historia.

“Ainda assustada com tudo, eu vou continuar lutando por um mundo melhor, vou continuar com a arrecadação da campanha. Estou com medo, mas não vou parar de lutar”, afirma.

