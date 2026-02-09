Lei autoriza R$ 83,5 milhões para emergências na sanidade agropecuária

O Ministério da Agricultura e Pecuária vai receber R$ 83,5 milhões em crédito extraordinário para reforçar ações de defesa agropecuária em todo o país. O recurso foi autorizado pela Lei nº 15.347, promulgada pelo Congresso Nacional e publicada nesta segunda-feira (9).

O dinheiro será usado principalmente no fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), com foco no combate a emergências fitossanitárias e zoossanitárias que possam afetar a produção rural, a saúde animal e vegetal e a segurança alimentar.

Do total liberado, parte dos recursos será destinada a despesas de custeio, como contratação de serviços e compra de insumos, e outra parte a investimentos, incluindo aquisição de equipamentos e melhoria da estrutura de atendimento.

O crédito extraordinário foi aberto por meio da Medida Provisória nº 1.312, de 2025, adotada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo.

