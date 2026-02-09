Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Lei autoriza R$ 83,5 milhões para emergências na sanidade agropecuária

O valor será usado no custeio e investimento de ações nacionais de defesa do setor

09 fevereiro 2026 - 10h10Sarah Chaves
Foto: MAPAFoto: MAPA  

O Ministério da Agricultura e Pecuária vai receber R$ 83,5 milhões em crédito extraordinário para reforçar ações de defesa agropecuária em todo o país. O recurso foi autorizado pela Lei nº 15.347, promulgada pelo Congresso Nacional e publicada nesta segunda-feira (9).

O dinheiro será usado principalmente no fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), com foco no combate a emergências fitossanitárias e zoossanitárias que possam afetar a produção rural, a saúde animal e vegetal e a segurança alimentar.

Do total liberado, parte dos recursos será destinada a despesas de custeio, como contratação de serviços e compra de insumos, e outra parte a investimentos, incluindo aquisição de equipamentos e melhoria da estrutura de atendimento.

O crédito extraordinário foi aberto por meio da Medida Provisória nº 1.312, de 2025, adotada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo. 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Daniel Vorcaro
Brasil
PF quebra criptografia de celular do dono do Banco Master
Foto: Júlio César Silva/MDIC
Economia
Programa Move Brasil injeta quase R$ 2 bilhões no financiamento de caminhões
Cão 'Orelha' foi morto de forma brutal por adolescentes
Brasil
Polícia quer apreender passaporte de envolvido na morte do cão Orelha
Câmara dos Deputados
Brasil
Congresso mantém paradas as propostas que freiam os "penduricalhos" no serviço público
Foto: Marcello Casal Jr. Agência Brasil
Brasil
Pix é normalizado após instabilidade em diversos bancos
Imagem de drone mostra corpos levados a praça no Complexo da Penha (Rio)
Brasil
Letalidade policial cresce em 17 estados do Brasil em 2025
Foto: TSE
Brasil
TSE fará atualização de segurança em sistemas na segunda-feira
Foto: Reuters/George Frey/File Photo
Política
Senado pode quebrar patente do Mounjaro e autorizar produção do medicamento no Brasil
Gata ficou ferimentos graves após episódio de maus-tratos
Brasil
Mulher é presa após arremessar gata do 12º andar de prédio em Curitiba
Imposto de Renda Pessoa Física - Foto: Divulgação / GOV.BR
Economia
Dieese aponta que 10 milhões de trabalhadores ficam isentos do Imposto de Renda

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros na Cafezais