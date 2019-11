Lula chega a São Paulo para evento metalúrgico

Sarah Chaves, com informações do G1

O ex-presidente Lula (PT) chegou em São Paulo na manhã deste sábado (9) após ser solto nesta sexta-feira (8), depois de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele estava preso desde 7 de abril de 2018 na Superintendência da Polícia Federal (PF) – saiu do local por volta das 17h40 e fez um discurso no qual agradeceu a militantes que ficaram em vigília por 580 dias, dizendo que eles eram "o alimento da democracia que eu precisava para resistir à canalhice que lado podre do Estado brasileiro, da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita Federal".

Após discurso, Lula passou a noite em Curitiba e embarcou em um avião fretado na manhã deste sábado rumo a São Paulo. O ex-presidente desembarcou no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, às 11h30, e vai participar de festa de recepção no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Milhares de pessoas se concentram em frente ao sindicato para receber o presidente.

Com o ex-presidente, chegaram o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o fotógrafo oficial de Lula, Ricardo Stuckert.

