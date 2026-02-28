Menu
Brasil

Lula deve sobrevoar áreas afetadas pelas chuvas em MG neste sábado

Presidente verifica a situação em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa

28 fevereiro 2026 - 09h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Juiz de Fora foi uma das cidades mais atingidasJuiz de Fora foi uma das cidades mais atingidas   (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sobrevoar, neste sábado (28), as áreas mais afetadas pelas chuvas na região da Zona da Mata de Minas Gerais. 

Está previsto também que o presidente se reúna com os prefeitos Margarida Salomão, de Juiz de Fora; de José Damato, Ubá; e Maurício dos Reis, de Matias Barbosa. 

As três cidades estão em situação de calamidade pública. Outros dois municípios (Divinésia e Senador Firmino) encontram-se em emergência.

O presidente Lula vai ser acompanhado pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. 

Até o momento, o ministério aprovou recursos no valor de R$ 11,3 milhões para socorrer as três cidades mais afetadas. Esses recursos são voltados tanto para assistência humanitária como para restabelecimento dos serviços essenciais (por intermédio de oito planos de trabalho).

As cidades com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar apoio financeiro ao Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional para ações de defesa civil. Os pedidos devem ser feitos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

Com os planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores propostos. Após a aprovação, a liberação dos recursos é formalizada por portaria publicada no Diário Oficial da União.

A Defesa Civil Nacional também disponibiliza cursos a distância voltados à capacitação de agentes municipais e estaduais para o uso do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

Mais chuvas

O governo divulgou que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais chuvas também para este sábado (28) na região conforme avisos de “grande perigo”. 

A chuva poderá passar de 100 milímetros em 24 horas, com risco de novos alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. Os avisos também alertam para chuva nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.

