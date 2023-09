Lula viaja para cúpula em Cuba e assembleia da ONU nos EUA

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Para cumprir agenda de compromissos em Cuba e nos Estados Unidos, o presidente Lula embarca nesta sexta-feira (15), para Havana, onde participará da Cúpula do G77 + China.

A Presidência cubana colocou como objetivos [da Cúpula] a consolidação da unidade dos países em desenvolvimento em negociações em assuntos multilaterais, inclusive nas questões de mudanças do clima, a promoção da solidariedade e da cooperação internacionais no contexto da recuperação pós-pandemia e o impulso à reforma da governança financeira internacional".

A conferência ocorre em Havana porque este ano Cuba tem a Presidência temporária, que em 2024 passará para Uganda. Além da participação na cúpula, o presidente Lula também deve ter uma agenda de trabalho com o presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel. Será a primeira viagem oficial de um mandatário brasileiro ao país caribenho em nove anos. A última foi em 2014, quando a ex-presidenta Dilma Rousseff esteve em Havana.

Já a partir da próxima segunda-feira (18), o presidente brasileiro vai para Nova York, onde fará o discurso de abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas que acontece na terça-feira (19). Desde os princípios da ONU, no fim dos anos 1940, por tradição cabe ao governo brasileiro fazer a primeira fala da Assembleia Geral.

Essa será a oitava vez que o presidente Lula irá abrir a Assembleia Geral da ONU. Nos oito anos em que governou o Brasil em seus dois primeiros mandatos, ele deixou de comparecer apenas em 2010.

No dia seguinte, Lula também participará do lançamento de uma iniciativa global para promoção do trabalho decente, juntamente com o presidente dos EUA, Joe Biden. Também estão previstas outras reuniões bilaterais, multilaterais e ministeriais entre os países participantes e diversos organismos internacionais à margem da assembleia.

