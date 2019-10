Mais de 5 mil pessoas terão que devolver o benefício do Bolsa Família

Mauro Silva, com informações do UOL

Por suspeita de fraude, 5,100 pessoas terão que devolver o benefício do Bolsa Família. De acordo com o Ministério da Cidadania, a expectativa é que sejam recuperados aos cofres públicos R$ 5,8 milhões. Na última quarta-feira (9) as famílias começaram a receber cartas com o aviso de recebimento para devolução dos valores recebidos.

Os suspeitos em fraudar o programa forma identificadas a partir de uma auditoria da Controladoria Geral da União (CGU) e de um cruzamento de dados com Tribunal de Contas da União (TCU).

As pessoas que perderam o benefício são acusados de fornecer informações irregulares intencionalmente ao Cadastro Único para Programas Sociais ou de ter renda acima do permitido para fazer parte do programa.

Conforme o Ministério da Cidadania, este é o maior processo de cobrança de ressarcimento de repasses já realizado pelo governo. Uma ação deste tipo foi feita no ano passado quando foram recuperados R$ 1 milhão à União.

Os ex-beneficiários tem até o fim deste mês para apresentarem alguma defesa, pelo contrário terão que devolver os valores. Quem não quitar a dívida terá o nome incluído no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (Cadin) e no sistema de cobrança do Tribunal de Contas da União (e-TCE).

Quem quitar o débito poderá ser selecionado para obter o beneficio novamente, mas somente após um ano.

