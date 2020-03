Mandetta fica, diz mídia de Brasília

O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou a interlocutores que permanecerá no cargo e só sairá se for demitido.

A informação é do site Correio Brasiliense, que informa também o “descontentamento” do ministro com a polêmica criada pelo presidente Jair Bolsonaro, por dificultar o trabalho do ministério no momento mais crucial para o combate ao novo coronavírus.

Ainda de acordo com o site, a ala mais radical do Palácio do Planalto, liderada pelo filho 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, está disseminando entre apoiadores que o sucessor de Mandetta já está escolhido: será Antonio Barra Torres, atual presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

