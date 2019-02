Mega acumula e pode pagar R$ 43 milhões na quarta

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 2127, que foi realizado na noite de sábado (23) no Caminhão da Sorte, em Jundiaí. Com isso, a premiação estimada para o sorteio da próxima quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019, é de R$ 43 milhões. Os números sorteados foram: 01 07 28 30 44 46

O prêmio de R$ 42.197,60 será pago a 76 apostas que acertaram cinco números. Já a quadra foi certeira para 6.182 apostas, e cada uma vai levar R$ 741,09.



Para o próximo concurso, em 27 de fevereiro, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do mesmo dia nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site Loterias Online.

Deixe seu Comentário

Leia Também