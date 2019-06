Mega-Sena acumula e prêmio de R$ 80 milhões fica para o próximo concurso

Ninguém acertou o prêmio principal do concurso 2.158, da Mega-Sena. O sorteio ocorreu no sábado (8). De acordo com a Caixa, o valor estimado para o próximo concurso é de R$ 80 milhões.

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 9 – 27 – 35 – 45 – 46 – 59.

A quina registrou 109 apostas vencedoras e cada ganhador vai receber R$ 47.724,12. A quadra teve 8.855 mil apostas ganhadoras e cada uma vai pagar o prêmio de R$ 751, 29.

O concurso 2.159 será realizado na próxima quarta-feira (12), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

Os apostadores poderão fazer seus jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

