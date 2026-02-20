Menu
Brasil

Mendonça restabelece investigações e restringe acesso ao caso Master a inquérito no STF

A decisão limita compartilhamento de informações na Polícia Federal

20 fevereiro 2026 - 10h35Sarah Chaves, com G1
A decisão de André Mendonça é interpretada como um reforço ao sigiloA decisão de André Mendonça é interpretada como um reforço ao sigilo   (Gustavo Moreno/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça restabeleceu, nesta quinta-feira (19), o andamento regular das investigações no caso Master, revogando restrições impostas pelo então relator Dias Toffoli. A decisão determina a retomada de perícias e depoimentos e limita o acesso às informações do inquérito.

No despacho, Mendonça definiu que “apenas e tão somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos” podem ter acesso aos dados compartilhados.

“Somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos reciprocamente compartilhados é que devem ter conhecimento das informações acessadas, o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive em relação aos superiores hierárquicos e outras autoridades públicas”, afirmou.

Na prática, a medida reforça que delegados não precisam repassar informações a superiores que não estejam formalmente vinculados ao inquérito, incluindo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

O ministro também estabeleceu que setores administrativos da corporação devem apenas garantir meios e recursos para o andamento das apurações, sem acesso ao conteúdo investigativo. A decisão é interpretada como um reforço ao sigilo e à autonomia da equipe responsável pelo caso.

 

 

