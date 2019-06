Moro desembarca em Dourados e segue de carro para a fronteira

Joilson Francelino, com informações do Dourados News

O avião com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pousou no início da tarde desta segunda-feira (3), no Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, devido ao mau tempo na fronteira onde tem agenda para discutir sobre assuntos ligados ao tráfico.

Depois de desembarcar em Dourados, o ministro e sua comitiva seguiram de carro até Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã. Na cidade paraguaia, Moro se encontraria com o presidente do país vizinho, Mario Abdo, mas devido ao mau tempo, o presidente teve que cancelar a agenda. A ministra da Segurança da Argentina Patricia Bullrich também cancelou a agenda pelo mesmo motivo.

A reunião não foi cancelada, Moro, o ministro de segurança do Paraguai, Arnaldo Giuzzio e o comandante geral da Polícia Nacional, Walter Vázquez discutiram as demandas na sede da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad).

*Matéria atualizada às 17h52 para acréscimo de informações

Deixe seu Comentário

Leia Também