Nelsinho Trad propõe audiência com ministro da Defesa

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) presidiu nesta quinta-feira (21) a reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) para definir audiências públicas com os ministros de Relações Exteriores Ernesto Araújo e da Defesa general Fernando Azevedo e Silva. A expectativa é de que o encontro aconteça na semana que vem, ainda sem data definida, para avaliar a situação dos ministérios acerca das discussões sobre controle de gastos e os impactos que isso pode causar nas pastas.

De acordo com Nelsinho, as audiências darão a oportunidade para que os ministros dessas pastas tratem sobre suas prioridades neste início de mandato. “A política externa brasileira tem enormes desafios. O mesmo se dá na área da defesa, no que tange, por exemplo, à modernização das Forças Armadas”, comentou.

“Com o agravamento da situação econômica, é preciso que a sociedade esteja a par de quais projetos sofrerão contingenciamentos, assim como as medidas visando diminuir o impacto dessas restrições no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Os problemas e desafios de cada um deles são inúmeros", finalizou.

