Rota Bioceânica é prioridade para Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) prometeu, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), dar prioridade e tirar do papel o projeto da Rota Bioceânica, alternativa que vai ligar Mato Grosso do Sul ao Oceano Pacífico. A afirmação foi dada na manhã desta segunda-feira (18) durante entrevista ao Bom dia MS da TV Morena.

De acordo com Nelsinho, o projeto será sua prioridade, ele também destacou que se sente escolhido nessa comissão para fazer a diferença para o estado com a implantação do projeto do Exército de mais segurança na fronteira.

Sobre a idade mínima da aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para as mulheres, o senador defendeu o público feminino. Esclareceu ainda que a Reforma da Previdência Social precisa ser muito debatida e algumas questões cedidas pelas partes envolvidas. "Todos querem, mas vão ter que abrir mão de algo para ser aprovada", justificou.

Posse

Nelson Trad assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na última quarta-feira (13) em Brasília. O seu vice é o senador Marcos do Val (PPS-ES) eles cumprem o biênio 2019-2020.

