Nelsinho presidirá Comissão de Relações Exteriores e Soraya deve ter Agricultura

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, comentou em entrevista para a “Voz do Brasil” na última sexta-feira sobre os novos presidentes das comissões do Senado. Segundo Davi, Mato Grosso do Sul terá o comando de três comissões.



A Comissão de Relações Exteriores ficará com o Partido Social Democrata (PSD) e o parlamentar indicado foi Nelsinho Trad. Já a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária deverá ter Soraya Thronicke, do Partido Social Liberal (PSL), em seu comando .



O objetivo de Alcolumbre é “pacificar” a definição das comissões, abrindo espaço para que todos os partidos sejam representantados. A definição deve vir na próxima reunião de líderes. A terceira comissão sob comando de MS será a de Constituição e Justiça com Simone Tebet (MDB).

