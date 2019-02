Nelsinho Trad assume presidência da Comissão de Relações Exteriores

O senador Nelsinho Trad (PTB-MS) foi empossado na tarde desta quarta-feira (13) presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em Brasília. Também faz parte da comissão o senador Marcos do Val (PPS-ES).

“Fico realmente lisonjeado com a indicação que recebi do meu partido convalidada pelos líderes desta Casa. Quero agradecer as palavras proferidas pelos colegas”, disse Nelsinho.

Nelsinho também ressaltou a participação do senador Marcos do Val (PPS-ES), “tenho a convicção de que iremos desempenhar um trabalho justo e conciliador para que possamos elevar a soberania nacional com o nome dessa comissão no Senado”, afirmou o senador sul-mato-grossense.

