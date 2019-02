Nelsinho Trad propõe audiência pública para discutir telemedicina

Para discutir sobre atendimentos médicos mediados por tecnologia, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) propôs nesta quinta-feira (14), durante a instalação da Comissão de Assuntos Sociais que participa como membro, realização de audiência pública.

"Fui provocado pelo vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Ribeiro, que é do meu estado, para debatermos oportunamente nesta comissão. E na próxima reunião entrarei com um pedido de audiência pública sobre a telemedicina”, afirmou Nelsinho.

“A telemidicina é um mecanismo inovador, diferente, moderno, que, com certeza, dará a esta Casa uma visibilidade na sua discussão, até porque toda a classe médica do Brasil e toda a sociedade esperam por esse avanço", acrescentou.

Para o senador Nelsinho Trad, os debates vão contribuir para o entendimento sobre como a evolução tecnológica pode contribuir com a saúde pública do país. O senador, que também é médico, citou que, no início do mês, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou a Resolução nº 2.227/2018, com requisitos de segurança para a realização da telemedicina no Brasil.

De acordo com Agência Senado, com essa iniciativa, médicos brasileiros poderão realizar consultas online, telecirurgias e telediagnóstico, entre outras formas de atendimento à distância. "Entendo que esse é um assunto polêmico, mas entendo também que nós não podemos fechar os olhos para uma situação de modernidade, de evolução da tecnologia que nós temos hoje à disposição da nossa sociedade e do mundo", ponderou o senador.

Nelsinho Trad informou que o Conselho Federal de Medicina também disponibilizou, por meio de página na internet, consulta pública para que a sociedade possa contribuir mais com esse debate. Os médicos podem fazer isso ao acessar plataforma online, disponível no site do CFM. Já, as entidades deverão enviar as suas propostas por meio de ofício para a autarquia. As sugestões poderão ser encaminhadas até o dia 7 de abril. "Podem contar com esse senador aqui", destacou Nelsinho Trad.

