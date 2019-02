Nelsinho é o novo coordenador da bancada do MS no Congresso

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) foi eleito como o novo coordenador da bancada sul-mato-grossense no Congresso Nacional. A escolha aconteceu na tarde desta terça-feira (19) em Brasília com a presença do governador Reinaldo Azambuja e os senadores de Mato Grosso do Sul.

“Elegeram-me por aclamação como o novo coordenador da bancada sul-mato-grossense no Congresso Nacional”, comemorou Nelsinho.

“Nós estamos à frente agora da coordenação da bancada do Mato Groso do Sul, frente às ações que com certeza haverão de chegar de demandas que estão represadas, nas emendas e nos projetos do governo federal”, acrescentou.

O senador disse à reportagem do JD1 Notícias, que está organizando uma reunião com a bancada política do governo no sentido de otimizar cada vez mais as ações para o estado. Ele disse ainda que já acionou o ministro chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, para levar todos os projetos do estado. “Ainda estou na expectativa de uma data, mas espero que aconteça o quanto antes”, disse.

Alguns projetos foram apontados pelo senador para levar a reunião e envolvem assuntos da rota bioceância, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) e a composição da Lei Kandir.

“Essas são prioridades dos últimos quatro que foram renovadas agora na última eleição, de 2018, que com certeza vai contar com o apoio da bancada federal. O que a gente quer é um Mato Grosso do Sul produtivo que possa gerar emprego, desenvolvimento e renda. E, a bancada federal está unida nesse sentido”, apontou o senador.

Nelson Trad também assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na última quarta-feira (13) em Brasília. O seu vice é o senador Marcos do Val (PPS-ES), eles cumprem o biênio 2019-2020.

Livre comércio

Na mesma reunião a deputada Bia Cavassa (PSDB-MS) comemorou o a definição de algumas prioridades, entre elas a aprovação da área de livre comércio em Corumbá e Ponta Porã.

Alguns dos nomes presentes na reunião, além de Reinaldo eram os das senadoras Soraya Thronicke (PSL-MS) e Simone Tebet (MDB-MS); os deputados Fábio Trad (PSD-MS), Rose Modesto (PSDB-MS); Beto Pereira (PSDB-MS); Dagoberto Nogueira (PDT-MS) e Luiz Ovando (PSL-MS). Também estavam presentes o secretario de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos Pedro Chaves; secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel e o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

