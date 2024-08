Novos chefes do STJ serão empossados em cerimônia nesta quinta-feira

Vinícius Santos com informações do STJ

Nesta quinta-feira, 22 de agosto, às 17h, os ministros Herman Benjamin e Luis Felipe Salomão tomarão posse como presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente. A cerimônia ocorrerá em Brasília e poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.

Herman Benjamin, que substituirá a ministra Maria Thereza de Assis Moura, é um renomado jurista especializado em direito ambiental e do consumidor. Formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado pela Universidade de Illinois e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Benjamin tem uma longa carreira no Ministério Público de São Paulo e é professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade do Texas, entre outras instituições internacionais. Ele também é fundador e codiretor da Revista de Direito Ambiental.

Luis Felipe Salomão, que sucederá o ministro Og Fernandes, é o atual corregedor nacional de Justiça e tem 15 anos de atuação no STJ. Ele é conhecido por seu trabalho em direito privado e por presidir comissões que elaboraram leis importantes, como a que ampliou a arbitragem e criou a mediação no Brasil. Salomão também presidiu a comissão responsável pelo anteprojeto de reforma do Código Civil.

