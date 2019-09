Paulo Guedes demite Marcos Cintra da Receita Federal

Mauro Silva, com informações do UOL

Saiba Mais Política Ministro Paulo Guedes tem celular hackeado

O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi demitido nesta quarta-feira (11) pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

O motivo da queda do secretário, que estava no cargo desde o início do governo de Jair Bolsonaro, teria sido por causa da divulgação antecipada de estudos para a reforma Tributária, incluindo a cobrança de uma taxação semelhante a antiga CPMF.

A decisão de Guedes foi antecipada pelo site O Antagonista e pala Folha de São Paulo e confirmada pelos auxiliares do ministro. Em seu lugar, de forma interina, assumirá o auditor fiscal, José de Assis Ferraz Neto.

Reforma

Na reforma Tributária, o governo pretende que saques e depósitos em dinheiros sejam taxados com uma alíquota inicial de 0,4%. Para pagamento no débito e crédito a proposta é que seja descontada 0,2%.

Saiba Mais Política Ministro Paulo Guedes tem celular hackeado

Deixe seu Comentário

Leia Também