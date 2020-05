Pazuello nomeia nove militares para cargos no Ministério da Saúde

Sarah Chaves, com informações do G1

O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeou mais nove militares do Exército para atuar na pasta, conforme publicação desta terça-feira (19), na página 21 do Diário Oficial da União ( DOU ).

Desde a saída de Luiz Henrique Mandetta do comando da pasta, outros militares começam a aparecer no ministério. O primeiro foi Pazuello, nomeado secretário-executivo do então ministro da Saúde Nelson Teich, que deixou o cargo na semana passada.

No final de abril, Carlos Alberto Andrade e Jurgielewicz foi exonerado do cargo de secretário-executivo adjunto da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e, para o lugar dele, foi nomeado o coronel do Exército Antônio Élcio Franco Filho, que havia comandado a Secretaria de Saúde de Roraima antes de ir para o governo federal.

Pazuello também mudou o cargo do coronel Antônio Élcio. Agora ele será secretário-executivo substituto do Ministério da Saúde. Já no começo de maio, pelo menos outros dois militares foram nomeados para atuar no ministério.

Confira as novas nomeações de militares do Exército para o Ministério da Saúde, publicadas nesta terça:

- André Cabral Botelho, subtenente de infantaria, será coordenador de contabilidade;

- Ramon da Silva Oliveira, major, será coordenador-geral de Inovações de Processos de Estruturas;

- Giovani Cruz Camarão, subtenente, será coordenador de Finanças do Fundo Nacional de Saúde (FNS);

- Alexandre Magno Asteggiano, capitão, será assessor;

- Marcelo Sampaio Pereira, tenente-coronel, será diretor de programa;

- Vagner Luiz da Silva Rangel, tenente-coronel, será coordenador de execução orçamentária;

- Luiz Otávio Franco Duarte, coronel, será assessor especial do ministro;

- Angelo Martins Denicoli, major, será diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS;

- Mario Luiz Ricette Costa, tenente, atuará na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento.

