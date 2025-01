Perícia encontra arsênio em marido e filho de suspeita de envenenar bolo em Torres

Diego Silva dos Anjos, marido de Deise Moura dos Anjos e o filho dela apresentaram quantidade de arsênio no corpo, após um exame de urina feito na última semana. A mulher é suspeita por triplo homicídio no caso do bolo envenenado em Torres, no Rio Grande do Sul.

Conforme apuração da CNN, o material colhido dos dois testou positivo para a substância. As amostras foram coletadas no Posto Médico Legal de Osório (RS) e encaminhadas para análise no Instituto-Geral de Perícias (IGP).

A polícia ainda busca esclarecer quando a substância foi digerida pelo marido e pelo filho da suspeita, principalmente se foi antes ou depois da morte do sogro, Paulo Luiz dos Anjos, em setembro de 2024.

Deise está presa temporariamente desde o dia 5 de janeiro por triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio. Além das três mulheres vítimas fatais, o bolo com arsênio deixou outras duas pessoas internadas, incluindo sua sogra, Zeli dos Anjos, na véspera de Natal de 2024.

Sobre o caso

A investigação, nomeada “Operação Acqua Toffana”, aponta que Deise teria um histórico de desavenças familiares e que a sogra seria seu principal alvo. Zeli dos Anjos, não morreu, ela chegou a ficar internada na UTI e teve alta na sexta (10/01).

A irmã de Zeli, Maida Berenice de 58 anos e sua sobrinha, Tatiane Berenice de 43 anos foram as primeiras a morrer, na madrugada de segunda-feira (23/12) para terça-feira (24/12).



Neuza Denize de 65 anos, irmã de Zeli e Maida e mãe de Tatiana dos Anjos, também morreu, na noite de terça-feira (24/12), horas depois da morte da filha. O marido de Neuza, foi o único dos sete familiares reunidos que não comeu o bolo.

