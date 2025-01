Bolo envenenado foi feito a partir de farinha com arsênio, diz polícia

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta segunda-feira (6), que um quadro de envenenamento por arsênio foi a causa da morte de três pessoas após comerem um bolo em Torres, no litoral gaúcho. As informações são do g1.

Segundo Marguet Mittman, diretora do Instituto-Geral de Perícias (IGP), a fonte de contaminação foi a farinha usada para fazer o bolo consumido pelas vítimas.

"Foram identificadas concentrações altíssimas de arsênio nas três vítimas, tão elevadas que são tóxicas e letais. Para se ter ideia, 35 microgramas já são suficientes para causar a morte de uma pessoa. Em uma das vítimas, havia concentração 350 vezes maior", explicou Marguet.

A nora da mulher que preparou o bolo, identificada pela Justiça gaúcha como Deise Moura dos Anjos, foi presa temporariamente no domingo (5) por suspeita de ser a responsável pelo crime.

Ela está presa no Presídio Estadual Feminino de Torres e responde por suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com emprego de veneno e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada.

O delegado Marcus Vinícius Veloso, responsável pela investigação, afirmou em coletiva de imprensa que são "robustas as provas que apontam que ela [Deise Moura dos Anjos] é a autora [dos crimes]", no entanto, não divulgou detalhes da prova ou motivo do crime, já que isso pode atrapalhar as investigações.

"Ela teve a intenção de cometer o crime. Foi um crime doloso", afirmou o delegado.

Além disso, o Tribunal de Justiça (TJ) do RS confirmou, à RBS TV, que Deise fez pesquisas na internet sobre arsênio antes do caso, com dados extraídos do telefone da suspeita mostrando que houve "busca na internet, inclusive no Google shopping, pelo termo arsênio e similares".

