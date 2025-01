Internado, menino que comeu o bolo em Torres pede orações em cartinha

Sarah Chaves, com informações do G1 atualizado em 02/01/2025 às 11h36

Ainda internado depois de comer o bolo que matou três pessoas da mesma família e deixou outras três internadas, em Torres, no Rio Grande do Sul, a criança de 10 anos escreveu uma carta pedindo orações por ele e por familiares que morreram.

A criança, que perdeu a mãe, Tatiana Denize Silva dos Anjos, a tia, Maida Berenice de 58 anos e a avó, Neuza Denize Silva dos Anjos, escreveu para padres que conhecia de missas que frequentava.

"Querido padre Leonir ou Almo, quero pedir que minha mãe, dinda e vó descansem em paz. Que Deus acolha elas e dê a paz eterna. Eu não posso estar presente pelo motivo de estar hospitalizado ainda. Gostaria que fizessem uma orações por elas e por mim. Obrigado", escreveu.



Padre da Paróquia São Domingos de Torres, Leonir Alves diz que recebeu a carta em mãos do avô do menino, no domingo (29), durante uma missa.

"Quando eu abri, eu também fiquei emocionado com o convite, porque uma criança escrevendo daquele jeito e com toda essa tragédia. Daí eu só perguntei 'eu posso ler aqui pra rezarmos juntos?' Então, no final da missa, eu li a cartinha e pedi pra comunidade toda rezar conosco, por ele", afirma.



Dois dias após ler o pedido do menino, o padre Leonir visitou, na terça-feira (31), a criança no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Ele detalha que o menino recém havia saído da UTI e estava feliz, apesar da tragédia.

"Ele estava faceiro, porque saiu da UTI. Ele me disse 'só falta um remédio, daqui a pouco eu vou poder ir pra casa'", afirma. O menino seguirá internado com acompanhamento da pediatria do hospital.



A criança também falou sobre o dia do episódio. "O próprio menino disse 'nós comemos o bolo e foi muito rápido. Em 15 minutos começamos a passar mal'", revela.



Na quarta-feira (1º), o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes confirmou que Zeli dos Anjos, de 60 anos, que fez o bolo, segue internada na UTI por intoxicação alimentar em estado estável, mas teve piora da função ventilatória.

