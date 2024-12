Polícia encontra arsênio no sangue de mulher que morreu após comer bolo em chá da tarde

Análises iniciais sugerem que envenenamento por arsênio pode ser a causa provável das mortes de três mulheres que consumirem um bolo no dia 23, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Foram analisados o sangue da mulher que preparou o bolo, do sobrinho-neto dela e de Neuza Denize Silva dos Anjos, que morreu. Os exames encontraram arsênio no sangue de um dos sobreviventes, uma substância extremamente tóxica e que pode levar à morte.

"O próprio hospital levou o material para o Centro de Informação Toxicológica. Nesse centro, foi constatado arsênio no sangue de duas vítimas que sobreviveram, que estão no hospital ainda, e de uma mulher que morreu, a dona Neuza", disse o delegado Marcos Vinícius Veloso à RBS TV.

Os nomes da mulher internada e do sobrinho-neto dela não foram oficialmente divulgados até o momento.

Segundo o delegado Marcos Vinícius Veloso, que conduz as investigações, a mulher que fez o bolo teve a maior concentração do veneno em seu sangue, já que ela foi a única pessoa da casa a comer duas fatias.

A polícia investiga a possibilidade de envenenamento ou intoxicação alimentar.

