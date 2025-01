Nora suspeita de envenenar bolo, levou pastel para a sogra internada

Depois que Zeli dos Anjos, foi internada na UTI do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres (SC) depois de consumir um bolo feito com farinha misturada com arsênio, que matou outras três pessoas de sua família, sua nora principal suspeita, levou para a sogra um pastel que é avaliado pela perícia.

Após a prisão de Deise Moura dos Anjos, novas informações dão conta de que a investigação apura a "última ação" antes das investigações.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) está analisando produtos que foram levados por Deise para sua sogra, Zeli dos Anjos, enquanto ela estava internada na UTI, após o episódio do bolo envenenado. Entre os produtos, havia um pastel, o que levanta suspeitas de que Deise poderia ter tentado envenenar Zeli novamente.

A polícia já havia encontrado indícios de que Deise teria tentado envenenar outras pessoas além das vítimas do bolo com arsênio.

A exumação do corpo do sogro de Deise, Paulo Luiz dos Anjos, que morreu em setembro de 2024 por suposta intoxicação alimentar, revelou a presença de arsênio em seu organismo. A polícia acredita que Deise possa ter usado leite em pó envenenado para matá-lo.

A polícia também investiga se Deise tentou envenenar outras pessoas do seu círculo familiar.

