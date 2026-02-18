Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #2
Brasil

Projeto endurece punição para casos de 'Boa noite, Cinderela'

O texto estipula pena de até 20 anos se a substância causar morte

18 fevereiro 2026 - 11h10Sarah Chaves
Foto: Gravity Cut/PexelsFoto: Gravity Cut/Pexels  

A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que criminaliza o ato de dopar alguém sem consentimento, prática conhecida em casos como o “Boa noite, Cinderela”. A proposta prevê pena de quatro a dez anos de prisão, além de multa.

O texto estabelece que também será punido quem souber que a vítima foi dopada e, mesmo assim, se aproveitar da situação para cometer violência ou qualquer tipo de abuso. A tentativa de cometer o crime também poderá ser penalizada.

A punição pode ser aumentada se a substância utilizada for proibida ou de uso controlado, se o crime ocorrer em eventos como festas, shows ou competições esportivas, ou ainda se o autor se aproveitar de uma relação de confiança ou autoridade. A pena também poderá ser maior quando a vítima for mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, ou quando houver grave dano à saúde.

Se a dopagem resultar em lesão grave, a pena pode chegar a até 12 anos de prisão. Em caso de morte, pode alcançar até 20 anos.

Autor da proposta, o deputado Duda Ramos afirma que a legislação atual não trata de forma específica esse tipo de conduta. Segundo ele, a dopagem é especialmente grave porque tira da vítima a capacidade de reagir, consentir e até de lembrar o que aconteceu, o que dificulta a denúncia e a punição do agressor.

O projeto também deixa claro que não há consentimento válido quando ele é obtido por meio de engano, fraude, coação, manipulação ou quando a vítima estiver alcoolizada ou sob efeito de substâncias que comprometam sua capacidade de decisão.

A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, seguirá para votação no Plenário da Câmara e depois no Senado antes de virar lei.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Assistência Social - Foto: Ilustrativa / Município de Gaspar
Justiça
CNJ lança manual com diretrizes para garantir direitos da população em situação de rua
Banco Pleno
Brasil
Outro! Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Pleno
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Brasil
Reajuste de servidores é confirmado para 2026, mas sem despesas além do mandato
Virgínia Fonseca
Brasil
Itaipava aposta em Virgínia para se aproximar da geração Z no Carnaval
Após assinatura do acordo Mercosul-UE, Macron solicita reunião bilateral com Lula
Brasil
Macron pede reunião com Lula em meio a acordo Mercosul-UE e debate sobre Ucrânia
Foto: Reprodução
Brasil
Vídeo: Navio colide com balsas e tripulação pula no mar no Porto de Santos
Foto: Roberto Pratti, TV Gazeta
Brasil
PL prevê recursos fixos para abrigos de animais vítimas de maus-tratos
Foto: Wallace Martins/Futura Press/Estadão Conteúdo
Brasil
PF cumpre mandados contra suspeitos de vazar dados fiscais de ministros do STF
Folia em casa? Plataforma oferece filmes nacionais gratuitos; confira
Brasil
Folia em casa? Plataforma oferece filmes nacionais gratuitos; confira
Foto: MEC Divulgação
Brasil
Inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 começam nesta terça (17)

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad