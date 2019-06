Rádios estão dispensadas da “Voz do Brasil” durante jogos da seleção na Copa América

As emissoras de rádio estão dispensadas da obrigatoriedade de retransmissão do programa “A Voz do Brasil" durante a Copa América Conmebol Brasil 2019, nos dias de partidas disputadas pela seleção brasileira, no período de 14 de junho a 7 de julho, quando os jogos do Brasil acontecerem entre 19h e 22h, horário oficial de Brasília. O decreto nº 9.837, que autoriza a dispensa, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (14).



O decreto atende a um pleito da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). Em nota, a associação afirma que, independentemente da publicação desta sexta-feira, continuará trabalhando junto ao governo federal para que os casos excepcionais de flexibilização ou dispensa de retransmissão do programa sejam regulamentados pelo Poder Executivo, como prevê a lei publicada em abril de 2018.



Para o presidente da Abert, Paulo Tonet Camargo, “apesar de a lei ter sido publicada em abril de 2018, a regulamentação ainda não foi realizada pelo Poder Executivo, mas as discussões com o atual governo estão avançadas e a expectativa da Abert é que o decreto de regulamentação seja publicado nos próximos meses”.

