Shopping entre duas cidades abre pela "metade" devido restrições diferentes

Flávio Veras, com informações do G1

Um shopping localizado entre os municípios de Sorocaba e Votorantim, no interior de SP, passa por uma situação inusitada em relação à quarentena. A partir desta segunda-feira (22), as lojas que estão no território de Sorocaba não podem mais abrir as portas. Já as que estão na área de Votorantim continuam funcionando normalmente.

Isso aconteceu depois que a Prefeitura de Sorocaba resolveu recuar para a fase 1 do Plano São Paulo, diante do esgotamento dos leitos de UTI da rede pública da cidade para pacientes com coronavírus.

A maioria das lojas do Shopping Iguatemi Esplanada está do lado de Votorantim e vai funcionar das 15h às 19h, de acordo com as regras da fase 2 do plano de flexibilização.

A assessoria do shopping reforçou que o estabelecimento continua com o cumprimento de recomendações das autoridades da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, como limitação da capacidade e uso obrigatório de máscaras.

