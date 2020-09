Silvio Santos vira alvo de investigação por pergunta sobre sexo para criança

Brenda Assis, com informações Capricho

Em 2016, o apresentador Silvio Santos, na época com 85 anos, perguntou para uma garotinha de 5 anos que estava no palco de seu programa com a mãe se ela achava melhor sexo, poder ou dinheiro.

“A criança e o adolescente têm direito ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento(…) Abrangendo a preservação da imagem”, declarou a Procuradoria Regional de São Paulo na denúncia ajuizada pela responsável da menor de idade. Em nota, o SBT disse que “não ocorreu nenhum tipo de solapamento difuso dos direitos imanentes às crianças”.

O caso voltou a viralizar em 2019 e o Felipe Neto aproveitou para se posicionar sobre ele no Twitter. No mesmo ano, o criador de conteúdo se envolveu no Caso Melody, que vinha sendo acusada de ser hipersexualizada pelo pai.

“Com essa decisão, uma equipe será montada ao redor da menores para preservá-las de qualquer tipo de exposição incompatível com a idade, além de trabalhar junto a sua família para que todos, juntos, possam dar a melhor condição de vida para as jovens”, informou Neto na época.

Deixe seu Comentário

Leia Também