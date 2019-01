Soldados israelenses deixam o Brasil ainda hoje

Da Redação com Agência Brasil

Soldados das Forças de Defesa de Israel que auxiliam nas buscas das vÍtimas em Brumadinho (MG), devem deixar o Brasil ainda nesta quinta-feira (31). Os militares foram homenageados em uma cerimônia na parte da manha, pelo 12º batalhão do Exército Brasileiro.

Os integrantes israelenses chegaram ao Brasil na noite do último domingo (27), portando equipamentos que poderiam ajudar nos trabalhos depois do rompimento da barragem da mineradora Vale. Já no sétimo dia de buscas, já foram contabilizados pelo menos 99 mortos e 259 desaparecidos.

