Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, acusados pela Polícia Federal de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, estão sendo transferidos para presídios federais. A prisão deles ocorreu no domingo (24) durante uma operação da Polícia Federal.

Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil - RJ, será levado para a Penitenciária Federal de Campo Grande. Enquanto isso, Domingos Brazão será encaminhado para o presídio de Porto Velho, em Rondônia. O delegado Rivaldo Barbosa, também detido na mesma operação, permanecerá preso em Brasília.

A transferência dos acusados foi realizada em um jato da Polícia Federal.

