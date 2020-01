Taxa sobre energia solar é criticada por Davi Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se mostrou contrário à criação de uma taxa sobre energia solar, a chamada geração distribuída, em sua rede social nesta segunda-feira (6). A nova taxação é sugerida pala Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que havia anunciado a intenção de apresentar essa proposta neste ano.

Davi deu essa declaração após o presidente, Jair Bolsonaro, ter afirmado à imprensa que combinou com o Congresso uma reação à proposta da Aneel, que ainda não está formalizada. O presidente do Senado confirmou esse diálogo.

“Conversei ontem (5) com o presidente da República e reafirmei que sou contra a criação de novos impostos aos brasileiros. Sou contra a taxação da energia solar, setor importante da energia limpa, que está em potencial crescimento”, afirmou Davi.

Segundo as autoridades, a ideia é que o Congresso discuta já no início do ano legislativo uma proibição expressa de qualquer tipo de taxa sobre a geração distribuída. Os parlamentares podem barrar a iniciativa porque a criação de tributos depende do Legislativo.

