Tom Veiga, 'intérprete' do Louro José, é encontrado morto

Tom Veiga , 47, intérprete do Louro José, foi encontrado morto na casa dele, no Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada. Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo (1º).

Veiga trabalhou no "Mais Você" por mais de 20 anos. Ele tinha problemas cardíacos e passou por um cateterismo em 2017.

Em janeiro deste ano, Tom Veiga, intérprete do Louro José, casou-se com Cybelle Hermínio Costa, de 31 anos. Foi o segundo casamento dele.

Tom foi casado por 14 anos com Alessandra Veiga, com quem tem uma filha. O relacionamento terminou em 2018, após algumas brigas. No mesmo ano, Tom assumiu namoro com Cybelle.

O casamento de Tom Veiga e Cybelle Hermínio Costa chegou ao fim após oito meses.

Tom criou o fantoche do Louro José há mais de 20 anos, quando era coordenador de estúdio e produtor executivo do programa 'Note e Anote', apresentado por Ana Maria na Record TV.

Ana Maria Braga está devastada com a notícia. Em março deste ano, Tom recebeu uma homenagem da companheira de atração na Globo.

“Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio que está lá na fazenda, que também é Louro José. É meu filho de penas”, disse Ana Maria.

Deixe seu Comentário

Leia Também