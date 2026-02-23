Vale-recarga do 'Gás do Povo' é liberado em nova fase nesta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal inicia, nesta segunda-feira (23), a terceira etapa de liberação do vale-recarga do gás de cozinha (GLP) para beneficiários do programa Gás do Povo. Segundo o governo federal, cerca de 4,5 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) devem ser contempladas nesta fase.

O programa garante recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Em 2026, com o salário mínimo fixado em R$ 1.621, o limite de renda é de R$ 810,50 por integrante. A seleção dos beneficiários é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A meta do governo é alcançar 15 milhões de famílias, o equivalente a cerca de 50 milhões de pessoas, até março de 2026, incluindo aqueles que migraram do antigo Auxílio Gás e atendem às regras atuais.

A recarga pode ser feita diretamente nas revendedoras credenciadas, sem intermediários, mediante validação eletrônica na maquininha da Caixa, a chamada “azulzinha”. O responsável familiar pode utilizar o cartão com chip do Bolsa Família e senha, o cartão de débito da Caixa ou o CPF, com código de validação enviado ao celular cadastrado.

A Caixa é responsável pela operacionalização do programa e pelo credenciamento das revendedoras desde outubro de 2025. Para participar, as empresas precisam estar cadastradas na Agência Nacional do Petróleo (ANP), regulares junto à Receita Federal, possuir conta corrente empresarial na Caixa e utilizar a maquininha como meio de pagamento. Atualmente, ao menos 10 mil pontos de venda já estão habilitados em todo o país.

Para ter direito ao benefício, a família deve receber o Bolsa Família, ter pelo menos dois integrantes, renda per capita de até meio salário mínimo e manter o CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses. O CPF do responsável familiar também precisa estar regular, sem pendências cadastrais.

As informações podem ser consultadas pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo portal Cidadão Caixa, pelo site do programa com consulta por CPF ou pelo telefone 0800 726 0207.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também