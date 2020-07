Vídeo: aos 103 anos, dona Ana vence o coronavírus

Joilson Francelino, com G1

Ana Costa Silva, 103 anos, se recuperou da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no Pará. Ela é a pessoa mais velha a se recuperar da doença no estado.

Ao deixar o hospital, Dona Ana utilizou adereços da personagem dos quadrinhos “Mulher Maravilha“. Internada na cidade de Castanhal, no nordeste do estado, ela retornou para casa na quarta-feira (15).

Ana Costa ficou 23 dias internada em um hospital particular. Segundo informações do site G1 local, ela recebeu tratamentos para a doença e também para uma fratura que ela teve no fêmur.

Ao deixar a clínica, a idosa recebeu flores e aplausos da equipe de saúde. Na sequência, contou qual era o seu plano para tão logo chegasse em casa: comer peixe com farinha.

