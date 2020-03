Vídeo - Bolsonaro vai para rua e para em churrasquinho

Um vídeo divulgado na manhã deste domingo (29), mostra o presidente da República, Jair Bolsonaro nas ruas de Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal (DF), conversando com a população ao redor.

O presidente parou para conversar especificamente com um vendedor de espetinho, que estava trabalhando, em um momento em que vários brasileiros estão em casa devido recomendações para evitar a transmissão do coronavírus.

O vendedor disse não temer a doença que causou pandemia global, e que precisa trabalhar. “A morte esta ai, mas seja o que Deus quiser. Não pode ficar parado com medo de morrer, se não morrer de doença vai morrer de fome”, declarou.

Bolsonaro aproveita para reafirmar que ele defende o argumento do trabalhador que precisa sair às ruas para se sustentar. “É o que eu tenho conversado com o povo, eles querem trabalhar é o que eu tenho falado desde o começo”, declarou o presidente.

Presidente destaca que apesar de apoiar que algumas pessoas possam exercer seu trabalho, ele faz uma ressalva. “Apenas ter cuidado, e os maiores de 65 fiquem em casa”, ressaltou.

Bolsonaro ainda tranquiliza as pessoas ao redor falando da hidroxicloroquina, medicamento usado no tratamento do coronavírus, e que está dando certo "em todo lugar".

Veja o vídeo do momento:

- Agora, em Taguatinga/DF. pic.twitter.com/oVRmRWPE11 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 29, 2020

