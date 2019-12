Vídeo - Ciclistas salvam cachorro de ataque de sucuri

Sarah Chaves, com informações do G1

Uma sucuri de quatro metros atacou um cachorro em Jaborandi, São Paulo. O adestrador do animal, Adilson Tosi, o filho, Miguel Tosi, e o médico veterinário Paulo Sérgio Marqueti, que estavam passeando com os cães no momento, travaram uma luta de 20 minutos para salvar Negão.

O ataque aconteceu na tarde de sábado (14),e o vídeo do momento foi divulgado na segunda-feira (16). Adilson, Miguel e Paulo estavam acompanhados de dez cães, como de costume, e seguiam pela região conhecida como lagoa do Pirola, quando ouviram o choro de Negão, que havia descido um barranco para tomar água.

“Achamos que ele tivesse pego alguma presa ou a presa tinha pegado ele. Quando nós nos aproximamos, eu só vi a barriga da cobra enrolando ele e afundando na água”, diz Marqueti.

O médico largou a bicicleta e não pensou duas vezes antes de entrar na água para socorrer o cachorro. Ele conseguiu localizar os dois submersos e puxá-los para a margem. Com a força da cobra, os três homens entraram na briga pra salvar o cão.

O vídeo mostra que os três amigos vibram após salvar Negão. Segundo Marqueti, a sucuri era filhote e media cerca de quatro metros. Após desistir de almoçar o cão, a cobra voltou à água.

Assista o momento do resgate:

