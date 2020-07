Vídeo - Desembargador não põem máscara e xinga guarda municipal

O desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira , do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi flagrado sem máscara na praia de Santos, e chamou o guarda municipal que lhe pediu para colocar a máscara de "analfabeto".

Em vídeo, Eduardo aparece ligando para o Secretário de Segurança Pública, Sérgio Del Bel, e rasgando e jogando no chão a multa aplicada pela Guarda Municipal de Santos por descumprimento do decreto - o uso de máscara é obrigatório em locais públicos. Além disso, o desembargador insinuou que jogaria a atuação na cara do guarda.

Na suposta ligação com Del Bel, ele se apresenta como desembargador Eduardo Siqueira: "Estou aqui com um analfabeto de um PM seu. Só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa. Eu expliquei, eles não conseguem entender", disse ele.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também