Vídeo: empresário morre após cair de parapente

Joilson Francelino, com G1

O empresário Luiz Bessa morreu no domingo (12), depois de cair de um parapente neste domingo (12), em Viana, na Grande Vitória. Momentos antes da tragédia, Bessa publicou um vídeo na rampa de salto da Pedra do Urubu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi chamada ao local para atender a ocorrência pelo instrutor que estava voando com Luiz, por volta de 11h20. O corpo do empresário foi encontrado em uma área de mata de difícil acesso.

Às 10h41, o empresário postou um vídeo no local em um aplicativo de mensagens e escreveu na descrição “Voo liberdade rampa do Urubu”.

Pessoas que estavam na rampa de voo livre no momento do salto registraram o momento em que o parapente perdeu altura e o empresário caiu do equipamento.

Depois do resgate, o corpo do empresário foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental.

Deixe seu Comentário

Leia Também