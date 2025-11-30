Vídeo: Homem invade jaula e vira lanche de leoa em zoológico de João Pessoa

Um homem morreu neste domingo (30) após ser atacado por uma leoa ao entrar na jaula do Parque Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa. A informação foi confirmada pela própria administração do parque à TV Cabo Branco.

A direção não esclareceu como o homem conseguiu acessar o recinto do animal. Equipes da Polícia Militar e do Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionadas e permanecem no local realizando os primeiros procedimentos.

O zoológico foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas estão temporariamente suspensas.

Em vídeos registrados por pessoas que estavam no parque, é possível ver o momento em que o homem escala uma estrutura lateral do recinto e, usando o tronco de uma árvore como apoio, consegue entrar na área da jaula. Poucos instantes depois, ele é atacado pela leoa. Veja:

