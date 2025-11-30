Menu
Menu Busca domingo, 30 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Brasil

Vídeo: Homem invade jaula e vira lanche de leoa em zoológico de João Pessoa

O local foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas estão temporariamente suspensas

30 novembro 2025 - 12h48Sarah Chaves, G1
Silvia Torres/TV Cabo BrancoSilvia Torres/TV Cabo Branco  

Um homem morreu neste domingo (30) após ser atacado por uma leoa ao entrar na jaula do Parque Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa. A informação foi confirmada pela própria administração do parque à TV Cabo Branco.

A direção não esclareceu como o homem conseguiu acessar o recinto do animal. Equipes da Polícia Militar e do Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionadas e permanecem no local realizando os primeiros procedimentos.

O zoológico foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas estão temporariamente suspensas.

Em vídeos registrados por pessoas que estavam no parque, é possível ver o momento em que o homem escala uma estrutura lateral do recinto e, usando o tronco de uma árvore como apoio, consegue entrar na área da jaula. Poucos instantes depois, ele é atacado pela leoa. Veja:

 

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Diagnóstico deve servir de base para ação imediata em todas instâncias do poder público, disse Mara Gabrilli
Brasil
Diagnóstico revela falhas no combate ao feminicídio e orienta ajustes no Plano Nacional
STF exige comprovação médica de Alzheimer de Augusto Heleno
Brasil
STF exige comprovação médica de Alzheimer de Augusto Heleno
Influenciador Thiago Schutz, conhecido como o "Calvo do Campari"
Brasil
Vídeo: Coach redpill, Thiago Schutz é preso em flagrante por violência doméstica
 O jogo simples, com seis números, custa R$ 6
Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste sábado
senador Weverton Rocha (PDT-MA)
Brasil
Relator indica apoio a Messias no Senado
Com isso, o adicional cobrado a cada 100 kWh consumidos cai de R$ 4,46 para R$ 1,885
Brasil
Aneel reduz bandeira tarifária para amarela e conta de luz fica menos cara em dezembro
Problemas em entregas lideram reclamações na Black Friday
Brasil
Problemas em entregas lideram reclamações na Black Friday
Expectativa de vida se aproxima dos 77 anos
Brasil
Expectativa de vida no país sobe para 76,6 anos, a maior já registrada
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Justiça
Jovem Pan é condenada a pagar R$ 1,5 milhão por ataques ao sistema eleitoral
 O presidente da França, Emmanuel Macron, e o ex-governador João Doria
Economia
Macron acena para assinatura de acordo UE-Mercosul no dia 20 de dezembro

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping