Vídeo: logo do SBT atinge apresentadora em debate

Um vídeo que circula na internet desde o último sábado 31 vem gerando motivos de piadas. A Rede Tropical afiliada do SBT em Roraima, realizou um debate com transmissão ao vivo entre os onze candidatos a prefeito de Boa Vista.

A jornalista amazonense Marcela Rosa foi escolhida como a mediadora do debate e acabou, sem querer, roubando a atenção e sendo assunto nacional após ser atingida por uma peça do estúdio televisivo que caiu de uma altura considerável em cima do rosto da apresentadora.

A cena, transmitida ao vivo, mostra claramente o momento em que Marcela é surpreendida pela letra “B” da sigla “SBT” que compunha a decoração do cenário entre os candidatos que participavam do debate.

Visivelmente assustada, mas dando um show de experiência e profissionalismo, a jornalista rapidamente contornou o imprevisto e ainda deu continuidade à pauta. “Pode ir, candidato. Tranquilo.”, afirmou Marcela após o susto.

Após a transmissão do programa, a jornalista amazonense fez questão de falar sobre o ocorrido e usou seu canal no Youtube para dizer que apesar da surpresa ela passava bem e não contabilizava nenhum machucado.

